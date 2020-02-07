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Дерипаска назвал снижение ставки ЦБ до 6% годовых миной под нацпроекты

Политика - Деньги
17:23, 07 февраля 2020

Банк России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд – на 0,25 п. п., до 6% годовых.

Также регулятор допустил возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Центробанка. «Замедление инфляции происходит быcтрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания наcеления и ценовые ожидания предприятий в целом оcтаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во II полугодии 2019 года», – говорится в сообщении.

Между тем бизнесмен Олег Дерипаска прокомментировал в своем Telegram-канале снижение ключевой ставки. «Первая подножка правительству Мишустина. Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается. Пристегните ремни», – цитируют «Ведомости» Дерипаску.

Сообщается, что 6 февраля, накануне заседания совета директоров Центробанка, Дерипаска призывал регулятор к более решительным действиям и указывал на необходимость снижения ключевой ставки «до адекватных глобальному тренду» 4,5%, а не на «позорные 0,25%». В качестве примера он приводил банк Таиланда, который 5 февраля снизил ставку до рекордно низкого уровня в 1%.

Бизнесмен не в первый раз выступает с резкой критикой Банка России, отмечает издание. По мнению миллиардера, регулятору следует отказаться от задачи по сохранению уровня инфляции и переключиться на борьбу с бедностью, создание рабочих мест и обеспечение условий для роста экономики не ниже 5% в год.

Теги: #Тарифы и цены #Банки

Рубрика: Деньги

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