В день Brexit Великобритания введет в обращение три миллиона памятных монет

Британский минфин впервые представил монету достоинством в 50 пенсов, посвященную намеченному на 31 января Brexit.

«Выход из ЕС — поворотный момент в нашей истории, и эта монета является воплощением начала новой главы», — передает ТАСС слова министра финансов Великобритании Саджида Джавида.

Сообщается, что более 13 тысяч человек уже направили запросы в Королевский монетный двор (Royal Mint), чтобы стать первыми обладателями памятного пятидесятипенсовика.

Монета будет введена в обращение в день Brexit начальным тиражом в три миллиона экземпляров. На ее реверсе размещен лозунг «Мир, процветание и дружба со всеми странами», а внизу обозначена дата выхода из Евросоюза. На аверсе по-прежнему изображен профиль королевы Елизаветы II. В 2020 году будут отчеканены еще семь миллионов таких монет, рассказали в ведомстве.

Отмечается, что выпустить монету удалось лишь с третьей попытки, поскольку изначально планировалось, что Великобритания выйдет из ЕС 29 марта, затем — 31 октября 2019 года. Оба раза выпущенные пятидесятипенсовики приходилось переплавлять.