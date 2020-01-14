Жители британской деревни шесть лет сдавали в полицию пожертвования от меценатов

Британская полиция выяснила, кто на протяжении шести лет регулярно подбрасывал деньги жителям деревни в графстве Дарем.

Как пишет «Би-Би-Си», в деревне Блэкхолл-Колльери с 2014 года на видных местах неизвестные оставляли крупные суммы денег в пакетах, как правило на сумму около двух тысяч фунтов. Всего за шесть лет было обнаружено 26 тысяч фунтов, пакеты подбрасывали по меньшей мере 12 раз. Местные жители добросовестно сдавали все найденные средства в полицию.

Сообщается, что на днях с правоохранительными органами связались два мецената, которые рассказали, что таким образом хотели помочь деревне и поддержать ее малоимущих жителей. Благотворители попросили не раскрывать их имена.

По их словам, они неожиданно стали обладателями крупной суммы денег и решили потратить часть средств на добрые дела. Одним из меценатов оказалась женщина, которая призналась, что один из жителей деревни когда-то помог ей, в связи с чем она решила «отплатить за доброту».

По закону, если хозяин находки не объявляется в течение определенного периода, ее отдают нашедшему. В полиции Дарема заявили, что все пакеты уже вернули тем, кто их обнаружил. Констебль Джон Форстер отметил, что очень рад раскрытию тайны, которое показало, что в истории нет никакого криминала. Также он поблагодарил меценатов и жителей деревни за честность.