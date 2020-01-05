Павел Дуров даст показания по иску финансового регулятора США

Российский долларовый миллиардер Павел Дуров даст показания в Дубае по делу о размещении валюты Gram, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы Комиссии США по ценным бумагам и биржам.

Финансовый регулятор США обвиняет Дурова и Telegram Group Inc в нарушении финансового законодательства в связи с проведенным ICO, которое привлекло в компанию 1,7 миллиарда долларов. Комиссия обвиняет Telegram Group Inc в том, что компания не зарегистрировала должным образом размещение криптовалюты, нарушив закон о ценных бумагах США.

Теперь американское ведомство требует изъять полученные средства в пользу государства и оштрафовать компанию и ее филиал. Показания по этому делу Павел Дуров должен дать 7–8 января.