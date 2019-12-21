Пенсии за январь 2020 года начнут выплачивать в конце декабря 2019-го

В конце декабря Пенсионный фонд России (ПФР) авансирует выплату пенсий и пособий за январь 2020 года.

Об этом сообщается на сайте организации.

«Начиная с 25 декабря отделения ПФР начнут перечисление средств "Почте России", с 27 декабря – в кредитные организации, включая Сбербанк», – говорится в сообщении ПФР.

Отмечается, что некоторым гражданам, получающим пенсии через банк, средства за январь 2020 года начнут поступать с 30 декабря. Для пенсионеров, получающих выплаты через «Почту России», доставка средств будет осуществляться по стандартному графику, начиная с 3 января 2020 года.