Reuters сообщает о возможной передаче контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ

Контрольный пакет акций Сбербанка могут забрать у Центрального банка и передать другой государственной структуре, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Идея назрела: он [Центробанк] и мегарегулятор, и акционер», — приводит издание слова одного из своих собеседников, который знаком с содержанием дискуссии якобы от одного из руководителей Сбербанка.

Отмечается, что ЦБ получил статус мегарегулятора в 2013 году. Во второй половине октября замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, выступая в Госдуме заявил, что такая ситуация выглядит «довольно странно». «Когда мы готовились вступать в ОЭСР, до 2014 года нам указывали страны-члены ОЭСР, что это довольно странно, что Центральный банк является владельцем крупнейшего банка страны. В целом проблема понятна, она стоит, но пока решения проблемы мы не нашли», — приводит его слова ТАСС. При этом чиновник отметил, что «мы не можем у Центрального банка взять и отнять то, что есть на балансе».

Другой собеседник агентства подтвердил, что обсуждение передачи доли Сбербанка происходит, но «никаких решений не принято». По словам третьего источника, сообщивший о возможной передаче пояснил, что на настоящий момент никаких действий в связи с этим еще не предпринимается.