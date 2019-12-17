Обзор юридических новостей за 16 декабря

Налог на профессиональный доход распространят еще на 19 регионов. Эксперимент в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане по так называемым самозанятым в уходящем году признан налоговой службой удачным.

Напомню, речь идет о возможности для граждан отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с юридическими с одним условием: они работают без найма других — сами.

Итак, с 1 января 2020 года налог для самозанятых смогут применять также налогоплательщики, зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Красноярского и Пермского краев, Ненецкого автономного округа, ХМАО, ЯНАО, Республики Башкортостан.

Упрощенный порядок регистрации, освобождение от использования контрольно-кассовой техники, отсутствие какой-либо отчетности перед государственными органами и комфортные размеры налоговых ставок — вот, казалось бы, залог успеха по выводу экономики из тени. Впрочем, подробностей успеха не открывают пока. Интересна и логика: почему бы не распространить эксперимент на всю страну, если все так хорошо?

Интересный рецепт для расселения аварийных домов зреет в Госдуме: а почему бы не расселять сирых и убогих в том, что касается жилья, при помощи... ипотеки? Не беспокойтесь: первый взнос за них оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, дальнейшая ставка не будет превышать 3% годовых. Будут ли они выплачивать ипотеку из своего кармана дальше — непонятно.

Но уже и парламентарии заметили, что в аварийном жилье проживают в основном малообеспеченные люди... Ведь кто мог себе позволить уехать, давно покинули аварийное жилье. В общем, инициатива предана гласности, а вопросов к ней очень много.

Кроме того, прозвучала интересная и довольно при всей внешней амбициозности страны паршивая цифирь: все жилье, которое признано аварийным до 1 января 2017 года, должны расселить за ближайшие четыре года. Представляете? То есть кому-то придется жить в постоянной опасности каких-то пять-шесть лет...

А тут еще депутаты расщедрились в отношении другой угнетенной категории населения. Все положенные выплаты обманутым дольщикам освободят от налога на доходы физических лиц. Дело в том, что Госдума приняла подобные поправки в Налоговый кодекс. Оказалось, налог в данный момент не уплачивается только с выплат гражданам из компенсационного фонда по защите прав дольщиков. Совесть когда-то должны была проснуться...