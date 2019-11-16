Билл Гейтс вернул себе статус самого богатого человека

Bloomberg опубликовал обновленный список богатейших людей мира, сообщает РБК. На этот раз первое место в списке Billionaires Index впервые за два года возглавил сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс.

В этом году ему удалось обогнать в рейтинге милилардеров главу Amazon Джеффа Безоса. Аналитики отмечают, что сделать рывок Гейтсу удалось благодаря решению Пентагона, который заключил с Microsoft десятилетний контракт на 10 миллиардов долларов. После этого акции корпорации подорожали на 4%. При этом цена акций Amazon Безоса упали на 2%.

По данным агентства Bloomberg сейчас состояние Билла Гейтса исчисляется 110 миллиардами долларов. У Джеффа Безоса — 108,7 миллиарда долларов. Следом за ними в рейтинге располагается француз Бернар Арно с состоянием 102,7 миллиарда долларов.