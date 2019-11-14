Минфин отрицает влияние недорасхода бюджета на уровень инфляции

Заместитель министра финансов Владимир Колычев накануне подтвердил данные Минэкономразвития и Центрального Банка РФ касательно прогноза инфляции на 2020 год, сообщает «КоммерсантЪ».

По данным издания, формальный консенсус между заключениями ведомств устанавливает ожидание инфляции на начало 2020 года в районе 2,5-3%, притом что Колычев допустил небольшую долю вероятности её снижения до 2%, а в конце 2020 года ожидается инфляция 3-3,5%.

При этом ранее в Минэкономразвития заявляли, что в 2019 году инфляция составит не более 3,5%, а актуальный прогноз ЦБ, о котором сообщает ТАСС, снизил показатель до 3,2-3,7%. При этом в начале 2020 года Банк России, как и Минфин, допускает снижение уровня инфляции ниже 3%.

Колычев объяснил, что заключение о том, что инфляция падает из-за неосвоенных средств федерального бюджета, неверно. По его данным, это могло оказать лишь незначительное влияние, так как оценка «дополнительного недорасхода» не превышает 300 миллиардов рублей вместо заявленного триллиона.

Как отмечают в газете, причина снижения инфляции «остается неизвестной или по крайней мере не объясняется публично».