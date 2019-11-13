Гендиректор обанкротившейся МФО "Мани Фанни" стал фигурантом уголовного дела

МВД обвинило гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее компания перестала платить инвесторам и обанкротилась, пишет РБК.

«Мани Фанни» входила в топ-15 МФО России, но потеряла свое право работать на рынке. Чистая прибыль компании в прошлом году составляла 162 миллиона рублей. Сам Шустов сейчас находится под подпиской о невыезде.

По данным Центробанка, МФО предоставляла недостоверную отчетность, нарушала нормативы резервов и достаточности капитала. В сентябре ЦБ и Федеральная налоговая служба обратились в Арбитражный суд Москвы с требованием признать «Мани Фанни» банкротом.

Весной за компанией числилось 220 инвесторов, 200 из которых являлись физлицами, а 20 — индивидуальными предпринимателями.

Пока в деле не установлена сумма ущерба. Единственный учредитель МФО Павел Лосев 8 ноября был отправлен под домашний арест на полтора месяца.