ЦБ на фоне низкой инфляции впервые за пять лет снизил ставку до 6,5%

Банк России впервые почти за два года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта с целью оживления экономики.

Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си», подчеркивая, что теперь ставка ЦБ находится на самом низком уровне с начала 2014 года. Издание отмечает, что это уже четвертое понижение ставки в этом году. В последний раз это произошло в начале сентября, когда Банк России опустил ставку на 0,25 процентного пункта — до 7%.

Очередное снижение было ожидаемым, однако эксперты сомневались, осмелится ли регулятор радикально опустить ставку сразу до 6,5%. Такой шаг в Центробанке объяснили тем, что темпы инфляции сокращаются быстрее, чем прогнозировалось ранее. Теперь регулятор ожидает, что по итогам года инфляция составит всего 3,2-3,7%, а к началу 2020 года опустится ниже 2%. С помощью снижения ключевой ставки ЦБ рассчитывает оживить российскую экономику и спровоцировать ее рост на 0,8-1,3% к концу года.

Однако эксперты относятся к таким прогнозам скептически. В частности, профессор РЭШ Олег Шибанов считает, что спрос и кредитование в ближайшее время действительно отреагируют на снижение ставок, но это лишь компенсирует то, что ЦБ ранее ограничил выдачу кредитов людям с большими долгами. «Мы не увидим мгновенного увеличения роста ВВП хотя бы до 1,5%», — полагает экономист.