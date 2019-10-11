Число мужчин среди российских инвесторов на 4% больше, чем женщин

Мужчины активнее совершают в рискованные вклады, в то время как женщины предпочитают ИИС с доверительным управлением.

Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование АО «Сбербанк Управление активами».

Согласно результатам исследования, в целом женщины практически так же часто, как мужчины, используют инструменты пассивных вкладов для создания накоплений, однако среди инструментов инвестиций они чаще выбирают облигации. Речь идет прежде всего об открытии индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с доверительным управлением для инвестиций в облигации государства и крупных российских компаний.

По величине вложений в инструменты на основе облигаций мужчины за счет большего объема инвестиций все же лидируют: 70,3 млрд рублей против 43,5 млрд рублей у женщин. Совокупная сумма активов мужчин достигает 127 млрд рублей, у женщин общий объем вложений составляет 73 млрд рублей. Отмечается, что преимущество создается за счет размера среднего чека, который у первых значительно выше, чем у вторых. В общей же сложности число инвесторов мужского пола лишь на 4% больше, чем женского.