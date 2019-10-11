Банки предлагают штрафовать за навязывание допуслуг при выдаче кредитов

Минфин разработал поправки в закон «О потребительском кредите (займе)», в которых предлагает штрафовать банки за навязывание дополнительных услуг при выдаче потребительского кредита или займа. Исключение составят случаи, когда это является следствием требований по страхованию залога, сообщает «КоммерсантЪ».

Кредитор должен будет возместить заемщику в двукратном размере убытки от стоимости навязанных таким образом дополнительных услуг, так как, по мнению министерства, это «нарушение его права на свободный выбор услуг».

Согласно законопроекту также договоры потребкредитов на срок более года должны больше не смогут обязать заемщика застраховаться «на весь срок кредитования при условии единовременной уплаты страховых платежей» или запрещать такую уплату.

ЦБ и кредиторы решение поддержали, но последние считают, что необходимо лучше его проработать. Участники рынка отмечают, что уже давно не используют эту практику.