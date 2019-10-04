Падение доходов опасно для мозга молодых людей

Снижение материального достатка может негативно повлиять на мозг, как выяснили исследователи.

К такому выводу пришли ученые из исследовательского центра Inserm во Франции. В ходе исследования ученые наблюдали за 3 287 жителями США в возрасте от 23 до 35 лет. Выяснилось, что если у этой группы населения годовой доход снижался на 25% или больше, то это часто провоцировало проблемы с мышлением и в целом снижало здоровье мозга в среднем возрасте.

Наблюдения за американцами начались в конце нулевых годов, когда в стране появились признаки серьезной рецессии и многие граждане столкнулись со снижением реальных доходов. В результате были получены доказательства того, что волатильность материального достатка (то есть его способность резко сокращаться) в пиковые для работающего человека годы жизни связана с процессом старения мозга в зрелом возрасте.

Крепость мыслительных процессов участников исследования ученые наблюдали и оценивали с помощью специальных тестов на мышление и память. Чем сильнее снижался доход человека, тем хуже он впоследствии справлялся с этими тестами. Такие результаты сохранялись даже с поправкой на другие факторы, способные негативно влиять на мышление, вроде повышенного артериального давления, курения, уровней образования и физической активности.