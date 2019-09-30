Для нормальной жизни россиянам нужно в 2,3 раза больше денег

Согласно опросу «Левада-центра», россияне считают 38,1 тысяч рублей на каждого члена семьи доходом для поддержания нормального уровня жизни, в то время как их средний доход составляет 16,8 тысяч рублей, что в 2,3 раза меньше «нормального».

По мнению социологов, такое расхождение свидетельствует, что «эта категория имеет для респондентов установочный, а не реальный характер».

Чтобы считать семью бедной, доход на одного её члена, по результатам исследования, должен быть менее 12,5 тысяч рублей, что выше минимального прожиточного минимума, который во втором квартале 2019 года составлял 11 185 рублей. При этом больше порога «бедности» зарабатывают 60% россиян, а больше «нормального» дохода — всего 7% респондентов.

«Рост числа россиян, живущих, выше порога "бедности", закончился к 2012 году. Подъем в 2014 году и спад 2018 году могут объясняться в том числе влиянием политических факторов, изменением самоощущения респондентов», — резюмируют авторы исследования.