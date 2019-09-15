Эксперты прогнозируют подорожания на нефтерынке из-за атаки на Саудовскую Аравию

14 сентября два крупнейших нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. Аналитики предполагают, что произошедшее может повлиять на рост цен нефтяного рынка.

Гендиректор Onyx Commodities Грег Ньюман в комментарии Reuters заявил, что рынок может вернуться к цене 100 долларов за баррель, если в ближайшее время ситуация не будет разрешена.

Директора Центра по глобальной энергетической политики при Колумбийском университете Джейсон Бордофф в комментарии CNN полагает, что, если перебои на НПЗ Саудовской Аравии не прекратятся, то потенциальным источником дополнительной нефти для рынка может стать иранское нефтяное производство, что сейчас находится под санкциями.

Власти Саудовской Аравии уверяют, что уже к понедельнику все производительные мощности будут восстановлены, пишет The Wall Street Journal.

Forbes сообщает, что ответственность за нападение на себя взяли повстанцы-хуситы.