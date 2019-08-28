Секретная доля экономики России в год пика гособоронзаказа достигла 5,3% ВВП

Объем секретной части российской экономики за 2017 год составил примерно 4,9 триллиона рублей.

Это почти 5,3% российского ВВП за указанный год, отмечает РБК. Цифры были выведены на основе данных Росстата.

Речь идет прежде всего о расходах государства на системы вооружения длительного пользования, такие как самолеты, корабли и танки, а также продукты интеллектуальной собственности. К последним относятся, в частности, научные исследования и разработки, разведка запасов полезных ископаемых, создание компьютерного ПО и баз данных.

Отмечается, что именно в 2017 году был пройден пик гособоронзаказа, и позднее затраты на оборону снизились впервые за 19 лет.