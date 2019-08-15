По оценке экспертов ВШЭ, 13% россиян рискуют быть "выкинуты" из социума

13% россиян из-за бедности, маленького состава семьи и пожилого возраста могут оказаться «лишними» в социуме.

Недавно опубликованные экспертами Высшей школы экономики Сергеем Смирновым и Алексеем Капустиным расчеты показали, что одна пятая домохозяйств в России находится под угрозой социальной эксклюзии, то есть исключения или ограничения доступа к важным социальным институтам.

Основой исследования стала адаптированная версия индекса определения риска социальной эксклюзии ООН, где учитываются ограничения в доступе к экономической и социальной сферам жизни, сообщает «Коммерсантъ».

В исследовании принимались во внимание не только экономические, но и социальные факторы, поэтому доля населения, находящегося под риском социальной эксклюзии, меняется в зависимости от состава семьи, возраста и целого ряда других факторов. Доля людей, потенциально подверженных эксклюзии, в экономически активном возрасте (15–72 года) — 12%, что почти в два раза меньше, чем у людей, вышедших за эти возрастные пределы — 22,6%. Среди безработных эта доля составляет 36,2%, среди занятых в трудоспособном возрасте — 6,7%, а среди незанятых трудоспособного возраста — 17,5%.

Наименьшему риску оказались подвержены семьи из трех и четырех человек (8,4% и 9% соответственно), а наибольшему — семьи из одного человека (25,5%). При этом наличие в семье людей пенсионного возраста практически не влияет на риск социальной эксклюзии.

Наименьшая доля населения, которая находится под риском социального исключения, наблюдается, по оценкам экспертов, в Москве — 1,7%. К числу регионов с минимальными рисками социальной эксклюзии также относятся Санкт-Петербург (2,8%), Татарстан (4,6%), Ленинградская область (5,5%), Ханты-Мансийский АО (5,8%) и Камчатский край (6,2%). Наибольшая опасность исключения из активной социальной жизни наблюдается у жителей Хакасии, где доля рискующего быть «выброшенным» из активной социальной жизни населения составляет 34,3%.