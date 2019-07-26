Клиенты банков могут лишиться возможности получать кешбэк при оплате через QR-код

Центробанк установит комиссию в 0,4% при оплате покупок по QR-коду в магазинах одежды, бытовой техники и супермаркетах.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу регулятора. В ЦБ подчеркивают, что внедрение Системы быстрых платежей (СБП), через которую будет проходить оплата по QR-коду, снизит издержки торговых точек в два-три раза по сравнению с действующими комиссиями за прием карт. Уточняется, что магазины одежды и техники платят за эквайринг от 1 до 2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%.

Торговцы, опрошенные изданием, довольны решением регулятора, однако банкиры «скорее разочарованы». Эксперты газеты объясняют, что маленькая комиссия лишит возможности клиентов банка зарабатывать бонусы, мили и кешбэк.

Накануне, как сообщал Sobesednik.ru, ритейлеры предупредили ЦБ о планах отказаться от участия в новой системе оплаты по QR-коду.