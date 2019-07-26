ЦБ отозвал лицензию РАМ банка из-за низкокачественных кредитов

В пятницу, 26 июля, Центробанк лишил лицензии московский РАМ банк.

Об этом сказано в пресс-релизе регулятора. Отмечается, что у кредитной организации была обнаружена крупная низкокачественная задолженность и много непрофильных активов в виде зерна.

ЦБ считает, что банк заключал «схемные» сделки, позволяющие обеспечить формальное соблюдение установленных требований к размеру капитала и обязательных нормативов. Кроме того, подчеркивает регулятор, банк нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

Кредитная организация являлась участником системы страхования вкладов.