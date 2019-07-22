За отказ сменить сотруднику зарплатный банк работодателей будут штрафовать

Работодатели, отказавшиеся сменить сотруднику выдающий зарплату банк, смогут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей.

Соответствующую инициативу поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике, пишет «Парламентская газета».

Согласно с законопроектом, предпринимателям без образования юридического лица за подобное нарушение придётся заплатить штраф от одной до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 10 до 20 тысяч рублей, юридичеким лицам — от 30 до 50 тысяч рублей. Предполагается также, что сменить банк можно будет не за пять, а за 15 дней.

В настоящее время Трудовой кодекс позволяет сотруднику менять зарплатный банк. Для этого ему следует оповестить бухгалтерию об изменении реквизитов в течении пяти рабочих дней. Работодатель при этом не вправе отказать.

По данным Роструда, в 2018 году совершена 81 тысяча нарушений, касающихся оплаты труда. Примерно 10% из них связаны с порядком, сроками и местом выплаты зарплат.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 0,1% российских работников получают зарплату больше одного миллиона рублей.