Депутаты хотят оградить россиян от влияния отрицательных кредитных историй

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сократить сроки хранения кредитных историй с десяти до трех лет.

Авторами инициативы являются депутаты парламента Республики Северная Осетия — Алания, пишет «Парламентская газета».

По их мнению, кредитование населения является наиболее активно развивающейся банковской операцией, однако нестабильность экономики и ситуация на рынке труда усиливают риски несвоевременного исполнения заёмщиком кредитных обязательств.

Отрицательная кредитная история, между тем, может ограничить доступ к заемным финансовым средствам, а также стать причиной проблем с трудоустройством, отмечают депутаты. «В связи с вышеизложенным столь длительный срок хранения кредитной истории и, как следствие, — нарушения экономической и социальной свободы граждан — субъектов кредитной истории, представляется необоснованным», — заключают авторы законопроекта.