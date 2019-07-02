Правительство добавило в KPI для топ-менеджеров выполнение "майского указа"

Российское правительство подготовило для топ-менеджеров госкомпаний новые ключевые показатели эффективности (KPI).

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым распоряжение. Уточняется, что большинство KPI, касающихся показателей компании и долговой нагрузки, остались прежними. Однако теперь правительство предлагает оценивать эффективность работы топ-менеджеров и по их помощи в выполнении «майского указа» президента РФ Владимира Путина.

Так, предполагается, что из-за долгов по зарплате менеджмент может лишиться премий. Новые KPI также учитывают отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям, доля конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов.

При этом собеседник из Минэкономразвития подчеркнул, что это является только рекомендацией. KPI для топ-менеджеров будут разработаны на основании рекомендаций правительства советами директоров госкомпаний и госбанков, затем их должно утвердить Росимущество.