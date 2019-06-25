Совфед просит проверить данные о нарушениях со стороны банков при сборе долгов

Сенаторы просят ФССП проверить банки на предмет нарушений закона о возврате просроченной задолженности.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам направил директору Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрию Аристову письмо с просьбой проверить информацию о злоупотреблениях со стороны кредиторов при взыскании долгов. В случае подтверждения сведений о нарушениях сенаторы просят ФССП принять соответствующие меры.

«По имеющейся информации, в настоящее время некоторые кредиторы пытаются обойти нормы закона еще на этапе выдачи кредита, получив письменное согласие заемщика на изменение формата взаимодействия в пользу взыскателя, например, на увеличение частоты контактов», – цитирует ТАСС текст обращения.

В письме упоминается статья издания «Коммерсант» от 19 июня, в которой рассказывается о нарушениях со стороны кредитных организаций. Так, согласно материалам статьи, один из банков включил в заявку по предоставлению кредита пункт, согласно которому в случае просрочки платежа клиенту звонят в четыре раза чаще, чем положено законом (30 раз в месяц вместо восьми).

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий проводить административные расследования против коллекторов в случае выявления правонарушений при возврате гражданами долгов.