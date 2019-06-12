Средний размер микрокредита по стране составил 12 тысяч рублей

Средняя сумма, которую россияне берут в виде займа в микрофинансовых организациях, за год уменьшился почти на 4%.

Исследование микрофинансовой организации MoneyMan цитирует РИА Новости: «Средний размер займа в МФО за первые пять месяцев 2019 года составил 12 тысяч рублей, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 3,9%. Этот показатель в Москве упал еще сильнее – на 5% за год до 15 640 рублей».

В компании — организаторе исследования такую динамику объяснили одновременно «отсутствием роста доходов населения» и «возросшей финансовой грамотностью» граждан.