ПМЭФ во время чумы. Сколько потратили из бюджета, чтобы привлечь деньги в бюджет?

На днях эксперты подсчитали, что в России за прошлый год открылось 290 тысяч новых предприятий. Но не спешите ликовать: закрылось их 600 тысяч, вдвое больше.

На этом фоне шумиха вокруг отгремевшего Петербургского международного экономического форума, вместе с его вечеринками, гламурными тусовками и реками элитного алкоголя, выглядит в буквальном смысле пиром во время кризиса. Пиром, на который из бюджета ушли в общей сложности миллиарды рублей.

цитата

«Вот мы все говорим "стабильность", а смотрите: идет третий день форума, и еще ни один из бизнесменов не арестован. Правда, ни один и не выпущен: стабильность».

Депутат Госдумы Андрей Макаров

Звездный десант Рогозина

На прошлой неделе Дмитрий Рогозин лично возглавил высадку звездного десанта «Роскосмоса». Правда, высадились чиновники корпорации не на Марсе и даже не на давно обещанной Луне. Местом приземления оказался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

За одну только возможность «космическому отряду» из 12 человек потусоваться на форуме «Роскосмос» раскошелился на 6 млн 377 тыс. рублей. Для главы отряда, Рогозина, приобретен, разумеется, пакет участия «Премиум», а не «Стандарт». Это значит, что, кроме обычных мероприятий, ему разрешили заглянуть еще и на пленарное заседание с участием Владимира Путина. За такую радость никаких заплаченных за Рогозина бюджетных 410 тысяч не жалко.

И эти 6 млн – расходы «Роскосмоса» только на участие в форуме. Да плюс проживание, понятно, не в хостеле. Плюс траты на транспорт, ведь из Москвы до Питера Рогозин добирался отнюдь не на ракете «Союз» (вдруг упадет в Бологом) и даже не на скоростном «Сапсане», как прочие гуманоиды. Для вояжа «на Путина» «Роскосмос» за 2.817.295 рублей зафрахтовал у одной из своих «дочек» персональный вип-самолет ТУ-134А-3 с регистрационным номером RA-65995. Мягкий кожаный диван, услужливые стюардессы, питание и напитки категории «Комфорт».

При этом, что интересно, в Питер из Москвы, согласно договору о фрахте, должны были полететь 10 человек, а обратно вернуться 15. Вероятно, от лицезрения президента количество чиновников в «Роскосмосе» только множится.

11 автодрузей Чубайса

Одним Путиным на форуме сыт не будешь. Сбербанк решил организовать на ПМЭФ сразу несколько пафосных мероприятий. Одно из них – деловой завтрак. За счастье в прямом эфире посмотреть, как Герман Греф завтракает с бизнесменами, вкладчики Сбера, за счет которых банк, собственно, и существует, заплатили телеканалу «Россия 24» 3 млн 943 тысячи 590 рублей и еще 68 копеек. И это ведь еще не вечер. Помимо завтраков, Греф традиционно проводит на форуме и вечерние тусовки, каждая из которых обходится еще в 12–25 млн рублей.

Не остался в стороне от праздника инвестиционной жизни и «Газпром» – куда же без нашего голубого всё! Пока в селах который год ждут так необходимого газопровода, специально для главы монополии Алексея Миллера на ПМЭФ отстроили мобильный презентационный офис. И всего-то за 92 млн с копейками. Чтобы спустя три дня его разобрать. Кроме барного зала, там распланировали отдельную комнату для хранения портфелей. Это чтобы после бара их не растерять.

Отдельная статья расходов – личный транспорт. Не всем ведь хочется ножками пёхать от главного входа до павильонов, да еще после комнаты для портфелей. За возможность с шиком подкатить к нужному тебе пассажу (даже без права там парковки) и укатить обратно в снятый гостиничный номер люкс тоже приходится доплатить. К примеру, делегация из трех чиновников Министерства по делам Северного Кавказа оформила аккредитацию соответственно на три авто («Тойота» и два «Мерседеса»). За каждый из водительских пропусков министерство не постеснялось заплатить из казны по 49.200 рублей. То есть почти 150 тысяч на три дня. А что делать, иначе ведь никто не поймет, что приехали представители именно от Кавказа.

Впрочем, это еще по-босяцки. «Роснано» Чубайса за аналогичные услуги вообще выложило 541.200 рублей. Если подсчитать, у него получится кортеж из 11 авто.

Водка «Премиум» от Беглова

Шиканули и регионы. Магнитогорск, Удмуртия, Набережные Челны – чиновники со всей страны строем решили притереться к большому бизнесу и президенту России.

Краснодарский бюджет заплатил за представительство своей бюрократии на форуме 37.612.968 рублей. И если кто-то думает, что это уже через край – как сильно он ошибается! Московская область, например, потратила на ПМЭФ больше 47 млн. Правда, в эту сумму вошел не только вояж из 15 командированных, но еще и фуршет на 100 человек и организация полуторачасовой встречи губернатора Андрея Воробьева с представителями деловой элиты. Вероятно, в Подмосковье считают, что бесплатно с самым мусорным губернатором России никто даже встретиться не захочет.

Еще щедрее размахнулся Санкт-Петербург, представителям которого на форум даже ехать далеко не пришлось. Вип-зона для переговоров врио губернатора города Александра Беглова вместе с прилегающими помещениями обошлась избирателям в 50 млн рублей. Еще 15 млн городской комитет по культуре потратил на «мероприятие от имени губернатора» – организованный в центре Санкт-Петербурга закрытый предвыборный фуршет с развлекухой и услугами хостес.

К услугам полутора тысяч приглашенных Бегловым оказались 50 официантов и оригинальное меню из расчета на человека не менее 950 граммов еды, 50 граммов водки, 200 граммов вина и 300 граммов шампусика. Причем вина (исключительно Италия и Франция, никакого Крыма) были элитной категории – не ниже Appellation d’Origine и Denominazione di Origine Controllatа, а водка только категории «Премиум», из улучшенного спирта. Впрочем, даже эти вливания не помогли: как стало известно в разгар форума, в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Санкт-Петербург свои позиции не только не сохранил, но и сдал.

Зато провинция наступает столицам на пятки. Не стали экономить на форуме даже главы отдаленных уголков. В Питер нагрянули не только губернаторы, но и руководители комитетов, например экологии. Не только мэры, но даже их помощницы. Даже главы сельских районов приехали: зачем тратить деньги на простых людей, когда можно потратить на форум. Как, допустим, глава Козельского района Калужской области Елена Слабова, доставшая для этого из служебного сейфа 120 тысяч.

Если есть возможность потратить на то, чтобы стать немного ближе к Путину, хоть чуточку казны – ну какой козельский чиновник устоит. Кризис ведь, не время экономить. Завтра и таких денег может уже не остаться. Так что после нас хоть Батый.

Главбух

По подсчету Би-би-си, на участие в ПМЭФ-2019 российские госкомпании, корпорации и учреждения потратили не менее 1,5 млрд рублей. Но это анализ только части госконтрактов, да и то без учета командировочных и транспортных расходов и расходов на проживание, так что итоговая сумма может быть в 2–3 раза выше.

Между тем по официальным расценкам ПМЭФ по 60.000 рублей пришлось доплатить участникам форума за возможность посетить заседание с участием президента России.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №21-2019 под заголовком «Форум во время чумы».