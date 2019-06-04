Нефть Brent подешевела на торгах на 0,59%

Цена на нефть Brent с поставкой в августе на торгах во вторник, 4 июля, снизилась до $60,9 за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures. Таким образом, по сравнению с закрытием торгов накануне, Brent потеряла в цене 0,59%.

Продолжает снижение стоимость нефти WTI: на торгах на Нью-йоркской товарной бирже фьючерсы с поставкой в июле подешевели на 0,34% — до $53,07 за баррель.

Напомним, стоимость на нефть продолжает падать из-за торговых войн США и Мексики, а также замедления роста мировой экономики.