Министр финансов Антон Силуанов призвал уравнять ставки налога на доход физических лиц (НДФЛ) для россиян и иностранцев.

Как передает ТАСС, с таким предложением первый вице-премьер РФ выступил в ходе совещания по реализации национальных проектов 30 мая.

Антон Силуанов напомнил, что ставка НДФЛ для иностранных граждан в настоящее время составляет 30%, тогда как для россиян — 13%.

«Полагаю [это] целесообразным, и такие предложения правительством рассматриваются, будет готовиться законодательство о том, чтобы уравнять эти ставки, сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — заявил глава Минфина.

Напомним, в марте текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал ввести мораторий на корректировку налоговой сетки на ближайшие шесть лет.