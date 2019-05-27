Стоимость ОСАГО выросла в Москве на 14% за неделю

«Альфастрахование» и «Ингосстрах» повысили стоимость полиса ОСАГО для жителей Москвы на 14% на минувшей неделе.

Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявления компании. Уточняется, что ОСАГО у «Альфастрахования» и «Ингосстраха» подорожало до 4118 рублей. В «Альфастраховании» объяснили, что такие меры приняты из-за подорожания запчастей.

Ранее стоимость страхового полиса поднимал на 11% «Росгосстрах». Причиной этому стала убыточность ОСАГО и действия других страховщиков.

Издание подчеркивает, что с начала года тарифы ОСАГО уменьшались, в среднем снизившись до 5219 рублей.