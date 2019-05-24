Mastercard предложила российским банкам разрешить снятие наличных в банкоматах по QR-коду.

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в банках, которые получили письма от Mastercard с соответствующим предложением. В платежной системе пояснили, что для снятия наличных клиенту банка нужно будет установить мобильное приложение, просканировать код со смартфона в банкомате, а затем подтвердить свою личность через мобильное приложение с помощью отпечатка пальца или распознавания лица. После подтверждения личности банкомат выдаст деньги.

По данным издания, сначала системой смогут воспользоваться клиенты Mastercard, затем — и других сервисов.

В банках ВТБ, «Русский стандарт» и Райффайзенбанк подтвердили, что получили предложение, и отметили, что рассматривают его. В Сбербанке изданию рассказали, что тестируют свой аналогичный сервис.