Горячая пора для водителей и новые компенсации для вкладчиков

АСВ может увеличить размер гарантированной компенсации, а большегрузы ограничат в движении летом: юридический обзор.

Если уж на то пошло, РФ, согласно Конституции — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. А человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства — это соответственно статьи 7 и 2 Основного Закона. Но государство нечасто об этом вспоминает. А сегодня — сразу два инфоповода.

Во-первых, подумали о водителях. А может быть, и нет — судите сами: с сегодняшнего дня до конца лета при температуре свыше 32 градусов езда на большегрузном транспорте будет временно ограничена. Конкретные трассы — автомобильные дороги общего пользования федерального значения, подпадающие под ограничения, — указаны в приказе Росавтодора. Среди них — трассы M-9 и M-10, участок М-4 «Дон» и другие.

Но Автодор больше беспокоится о самих трассах: движение тяжелых грузовиков по ним в жару приводит к образованию колеи. Нарушение приказа грозит штрафами водителям. Кто будет оплачивать их потерянную прибыль, если убытки возникнут из-за простоя, в приказе не уточняется.

Еще один законопроект поменяет систему компенсации вкладчикам обанкротившихся банков. Сумма страхового возмещения может увеличиться, и существенно. Сейчас она составляет 1 400 тысяч рублей. Теперь Центробанк и Агентство по страхованию вкладов разработали документ, по которому страховка вырастет аж до 10 млн.

Кому же так повезет? Некоторым категориям вкладчиков, у которых, как указано, «в силу особых жизненных обстоятельств» имеются недоступные для подавляющего числа россиян высокие остатки на счетах. Правда, к жизненным обстоятельствам не удача и деловитость относятся, а, в частности, полученное наследства или продажа жилья.

Глава Банка России считает, что в список этих обстоятельств можно также добавить страховые выплаты и даже социальные пособия. Вот только разве они бывают такого размера — или разве положены людям с таким уровнем дохода?

Сейчас в случае, если счет в банке превышает 1,4 млн рублей, приходится ожидать возмещения из конкурсной массы. Что зачастую означает, что с этими деньгами можно попрощаться. В общем, любая инициатива по защите финансов граждан похвальна. Другой вопрос — какой процент населения будет на это претендовать...