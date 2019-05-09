Правительство России опубликовало план по увеличению темпов роста экономики и снижению бедности населения.

Как передает «Эхо Москвы», документ предусматривает план по достижению национальных целей развития до 2024 года.

Правительство обещает путем ежемесячных выплат семьям с новорожденными, увеличения мест в яслях и создания региональных программ сократить бедность населения вдвое до 2024 года.

Также кабмин намерен добиться значительного экономического роста. Правительство обязуется вывести Россию в пятерку крупнейших экономик планеты: это планируется сделать за счет привлечения инвестиций, роста производительности труда и повышения экономической активности населения.