МЭР оценило годовой ущерб России от санкций США в $1,17 млрд

Министерство экономического развития оценило ущерб России от международных санкций в $6,4 млрд за год.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства. Уточняется, что ущерб от санкций США составил $1,17 млрд, Евросоюза — $2,42 млрд, Украины — $775 млн.

Помимо санкций министерство в своих расчетах также учло и другие ограничения: антидемпинговые пошлины, лицензирование, квоты, технические барьеры, санитарные и фитосанитарные ограничения.

Больше всего от санкций пострадала металлургическая промышленность РФ, чей ущерб оценивается в $3,99 млрд. $1,1 млрд потеряло сельское хозяйство, $640,7 млн — химическая промышленность.

Всего в 2018 году в отношении России было введено 159 ограничительных мер со стороны 62 стран.