На главу Baring Vostok завели дело о мошенничестве на 2,5 млрд рублей

Основателя и сотрудников крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве по делу о мошенничестве.

Как передает «Интерфакс», главу Baring Vostok Майкла Kалви и его предполагаемых соучастников из числа сотрудников компании подозревают в хищении более 2,5 млрд рублей.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил, что уголовное дело в отношении Калви возбуждено по заявлению одного из акционеров банка «Восточный Экспресс».

Вместе с главой Baring Vostok по делу проходят партнер компании Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный», а ныне советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» Максим Владимиров.

В настоящее время все они задержаны. Им инкриминируется совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Максимальное обвинение по данному обвинению предусматривает до 10 лет заключения.

В пятницу, 15 февраля, Басманный суд рассматривает вопрос об аресте задержанных.