Дмитрий Медведев признал, что россияне не ощущают темпов роста экономики

Премьер-министр РФ заявил, что темпы роста экономики недостаточно высоки, чтобы их ощущали россияне.

Слова главы кабмина приводит «Интерфакс». По мнению Медведева, российская экономика демонстрирует стабильный рост, несмотря на западные санкции. Руководитель правительства отметил, что темпы роста недостаточно высокие.

«Рост экономики фиксируется уже третий год подряд. Однако качество роста нас пока не устраивает. На него влияет много разных факторов. И, что самое главное, этот рост пока не ощущается нашими гражданами», — заявил Медведев.

При этом премьер рапортовал о стабильном положении финансового рынка и банковской системы в России: «В отличие от многих стран у нас адекватные текущие ситуации, а значит безопасный уровень внешнего долга, который, кстати, сократился за прошлый год более чем на 60 миллиардов долларов».