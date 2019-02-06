Россияне попадут в базы – от сим-карт до зарплат

Государство стремительно заводит базы данных и прочие реестры. Стало известно о том, что уже завтра будет рассмотрен в первом чтении проект закона о создании сервиса для проверки банками сведений об абонентах... мобильных операторов.

Но цели как обычно благие. Ведь анонимные телефонные «симки» несут угрозу национальной безопасности (привезти заграничные сюда — не вариант), а еще номер телефона может переходить от одного владельца к другому. А с ним и некие обязательства в финансовой сфере, для которых не нужно данных удостоверения личности, а достаточно верификации по телефону...

Увеличение полномочий в сфере ознакомления с данными абонентов должны получить регулятор — Центральный банк, сами кредитные учреждения и платежные банковские системы. Пока власти говорят о том, что банки будут получать подтверждение соответствия номера, ФИО абонента и номер удостоверяющего личность документа.

Как и в любом благом деле с соответствующим бюджетом, нужен оператор этих действий. Критерии его выбора пока не определены.

Еще одна база данных — зарплатный реестр — обсуждается в финансовой сфере. Инициатива эта исходит от частных банков, комментарий главы Центробанка довольно сдержан. Аргументу, что данная идея связана с борьбой с «зарплатным рабством» — ситуацией, когда работникам навязывают банки, в которых они должны получать заработную плату, — можно противопоставить контраргумент: возрастут риски задержки зарплат.

Отметились и добровольные помощники государства. Инициатива специфическая — предложено ограничить деятельность крупнейшего сервиса онлайн-бронирования гостиниц и подобных услуг Booking.com. Это не просто крупнейший мировой игрок — у него и близко нет конкурентов, и именно на этом основании объединение «Опора России» в письме руководителю ФАС Игорю Артемьеву и предлагает немного окоротить зарвавшийся сервис.

По оценке специалистов, две трети онлайн-бронирований действительно приходится на Booking.com. Только почему успех должен быть ограничен неконкурентными способами?..