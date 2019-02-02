Грубые начальники нанесли России ущерб на 2 млрд долларов

Эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что экономика РФ потеряла 2 млрд долларов из-за грубых начальников.

Как передает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование ВШЭ, 56% россиян сталкивались с «враждебным» поведением своих руководителей. Чаще всего работников заставляли выполнять рутинную и неквалифицированную работу (24%) и ставили их перед фактом важных нововведений (23%). Еще 22% опрошенных признались, что им устраивали «публичные порки», 19% становились жертвами обмана со стороны начальников, а 19% граждан пожаловались на то, что руководство игнорировало их мнения и инициативы.

В ответ на такое поведение сотрудники испытывали желание уволиться (33%), предпринимали конкретные шаги по поиску новой работы (27%), занимали выжидательную позицию (20%), просили помощи у третьих лиц (19%) и старались меньше работать (16%).

По мнению экспертов, начальники ведут себя грубо в основном из-за желания продемонстрировать власть, из-за неумения общаться с подчиненными, а также из-за особенностей своего характера.

Примечательно, что о грубом поведении начальства в РФ чаще всего говорят женщины, которые работают под руководством женщин. За рубежом же, судя по соцопросам, грубо себя ведут по большей части молодые руководители мужского пола.

Исследователи ВШЭ утверждают, что враждебное поведение руководителей наносит ущерб не только компаниям, но и экономике страны. Негативные последствия грубости начальников в США оцениваются в 24 млрд долларов. «В России аналогичных подсчетов нет, однако можно предположить, что агрессивное поведение на работе вносит вклад в российскую, высокую по меркам сходных по основным характеристикам экономик, текучесть персонала и, как следствие, низкую производительность, характерную для российского рынка труда, – пишет газета. – В любом случае, если проблемы с "враждебным" поведением сопоставимы в США и России, то нижняя граница потерь в России от него, исходя из соотношения ВВП двух стран, – порядка $2 млрд в год».