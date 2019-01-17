С военных могут начать взимать налог за неиспользованный отпуск

Выплаты военнослужащим за неиспользованный отпуск могут обложить налогом на доходы физических лиц.

Об этом в четверг, 17 января, сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что автором законопроекта выступило российское правительство, Госдума рассмотрит закон на пленарном заседании в четверг.

Авторы законопроекта соотносят компенсацию за неиспользованный отпуск с оплатой сверхурочной работы. Однако если последняя облагается НДФЛ, то компенсация военным — нет.

Документ также предусматривает отмену налогов на выплаты граждан, подвергшимся радиации в результате катастрофы в Чернобыле и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.