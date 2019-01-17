В центре внимания
Строительство Ленинградской АЭС // фото: архив редакции
Атомные друзья Сердюкова. Сколько тратит Росатом и сколько зарабатывает его руководство
Правдоруб в белом халате
Экономика без десятого яйца. Так уж ли страшна "сжимфляция"?

Новости дня

17 января, четверг

[15:54]Спасатели прибыли на место возгорания в Школе дизайна ВШЭ в ЦАО
[15:44]Дарья Донцова предложила легкий способ похудеть после праздников
[15:42]Педагог из Тольятти объяснила свое рукоприкладство поведением ребенка
[15:32]Связанная с Пригожиным фирма поставит еду в больницы Москвы на ₽3 млрд
[15:00]Женщина родила после пожара с 14 пострадавшими в Перми
[14:49]Милонов заявил в полицию о частном свингер-клубе в ЮВАО Москвы
[14:42]Глава СВР Нарышкин обвинил Лондон в "грязной провокации"
[14:30]В финал олимпиады "Я – профессионал" вышли 7200 московских студентов
[14:17]В РКЦ "Прогресс" отказались прислушаться к претензиям ФСБ по поводу OneWeb
[14:11]Сбивший студентку краснодарский судья попросил об отставке
[13:52]Masterсard спасет клиентов от платных подписок после пробного периода
[13:50]Вылетевший в Москву самолет вернулся в Екатеринбург из-за разгерметизации
[13:40]Москвичей призвали отказаться от личных авто из-за гололедицы и метели
[13:24]Китайские ученые сообщили о гибели побегов первого растения на Луне
[13:19]Глава Саратова возмутился грубостью водителя маршрутки при поездке на работу
[13:04]Снег помешает жителям Магадана искупаться в проруби в честь Крещения
[13:03]Подмосковных полицейских задержали за взятку в 130 тысяч рублей
[12:38]Motorola собирается выпустить 200 тысяч улучшенных раскладушек RAZR
[12:28]В ПФР рассказали о шансах на увеличение выплат на второго ребенка
[12:14]Спасатели на Байкале помогли нерпе найти открытую воду
[12:07]ГИБДД проверит блогера, перекрывшего Новый Арбат ради клипа
[12:05]С военных могут начать взимать налог за неиспользованный отпуск
[12:04]Коллеги Джигарханяна заявили, что артист перестал отвечать на звонки
[11:42]Координатора "Открытой России" и ее мужа задержали за сбыт наркотиков
[11:31]Певица Таня Терешина чуть не опоздала в больницу, рожая второго ребенка
[11:24]Чиновницу уволили после критики ситуации с премиями в Хакасии
[11:23]Дерипаска подал иск о взыскании с Зюганова 1 млн за оскорбление
[11:16]В Пенсильвании скончался 89-летний инвестор Джон Богл
[11:06]Шукшина рассказала о гонораре дочери за участие в "Пусть говорят"
[10:45]Полицейские ищут похитителя экскаватора за ₽2,5 миллиона в Новой Москве
[10:44]Похитившие россиян в Бенине пираты сообщили о состоянии заложников
[10:27]Настю Рыбку и Алекса Лесли отправили в Москву регулярным рейсом
[09:47]Учительницу из Тольятти наказали после конфликта с девочкой
[09:27]Тело замерзшей насмерть бездомной нашли на скамейке в Москве
[09:03]Полиция установила напавших на иракского журналиста в Москве
[08:59]Милонов заявил, что экстрасенсы более опасны, чем сигареты и алкоголь
[08:33]ФСО подготовила закон, засекречивающий информацию о закупках ведомства
[08:29]Избившая девочку учительница признала свое сумасшествие в Тольятти
[08:16]Более 60% россиян стыдятся "вечной бедности и неустроенности" в стране
[07:58]Отток капитала россиян за границу побил двухлетний рекорд
Как быстро сбросить "новогодние" лишние килограммы
фото: kati / imagebroker / Global Look Press
Попрощайтесь с офисом: как за два месяца сделать хобби успешным бизнесом
Фото: Global Look Press
Как получать отчисления к пенсии, не имея постоянного места работы?
Фото: Global Look Press
Как правильно ухаживать за новогодней елкой
Рисунок: Виктор Балабас
Как полечиться в платной клинике по ОМС?
Фото: Global Look Press
Пять вещей на вашей кухне, которые на самом деле вам не нужны
Кадр из фильма "Пылающий"
"Пылающий" в "Экстазе": фильмы 2018 года, которые вы могли пропустить
фото: West Coast Surfer / Global Look Press
Названы семь видов спорта, продлевающие жизнь эффективнее других
В поездку за новыми или просто здоровыми зубами? Лучше подумайте дважды // фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com
Пять причин, почему "стоматологический туризм" не поможет сэкономить
Никита Джигурда и Марина Анисина (2014 год) // фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press; Дональд Трамп // фото: Martin Simon / CNP / AdMedia / Global Look Press
От Трампа до Джигурды: главные секс-скандалы 2018 года

С военных могут начать взимать налог за неиспользованный отпуск

Деньги

Выплаты военнослужащим за неиспользованный отпуск могут обложить налогом на доходы физических лиц.

Об этом в четверг, 17 января, сообщает «Парламентская газета». Уточняется, что автором законопроекта выступило российское правительство, Госдума рассмотрит закон на пленарном заседании в четверг.

Авторы законопроекта соотносят компенсацию за неиспользованный отпуск с оплатой сверхурочной работы. Однако если последняя облагается НДФЛ, то компенсация военным — нет.

Документ также предусматривает отмену налогов на выплаты граждан, подвергшимся радиации в результате катастрофы в Чернобыле и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. 

Теги: Госдума

поделиться:
Маттиас Вернике

Деньги

Маттиас Вернике: Ситуация стала стабильнее и для компаний, и для пациентов

Читать далее >

Деньги

Masterсard спасет клиентов от платных подписок после пробного периода

Читать далее >

Деньги

С военных могут начать взимать налог за неиспользованный отпуск

Читать далее >
Политика
Гайдаровский форум – 2019 в Москве: фоторепортаж
Связанная с Пригожиным фирма поставит еду в больницы Москвы на ₽3 млрд
Глава СВР Нарышкин обвинил Лондон в "грязной провокации"
Чиновницу уволили после критики ситуации с премиями в Хакасии
Общество
Во второй раз легче. Анну Кузнецову вновь назначили детским омбудсменом
Педагог из Тольятти объяснила свое рукоприкладство поведением ребенка
Милонов заявил в полицию о частном свингер-клубе в ЮВАО Москвы
В финал олимпиады "Я – профессионал" вышли 7200 московских студентов
Колумнисты
Avatar

Ролдугин
Олег

журналист

Нет ничего плохого в том, чтобы гордиться прошлым. Но это не повод пренебрегать днем сегодняшним. А пока весь мир смотрит в будущее – а мы всеми силами цепляемся за вчерашний день

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В том и ужас советских репрессий, что не причина важна, а цель. Цель же одна – чтобы работала машина страха, ибо террор в переводе это самое и означает. И сейчас он означает то же самое

Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

Сегодня подход к интернет-повестке нередко формирует стадное чувство. Обществу нужен кто-то на роль козла отпущения, которого можно дружно мочить. Часто — не разобравшись в ситуации


Культура и ТВ
Журнал "Смена" отмечает 95-летие
Коллеги Джигарханяна заявили, что артист перестал отвечать на звонки
Планы на выходные: выставка о начале СССР, фестиваль буддизма и "Стекло"
Шукшина рассказала о гонораре дочери за участие в "Пусть говорят"
Шоу-бизнес
"Мачете" возвращается на российскую сцену с новым альбомом
Певица Таня Терешина чуть не опоздала в больницу, рожая второго ребенка
М. Найт Шьямалан: Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой

Здоровье
Стволовые клетки помогли остановить развитие рассеянного склероза
Отказ от курения повышает шансы на успех операций на легких
Эпидемиологический порог по ОРВИ превышен в 10 городах РФ
Ученые смогли превратить смертельную опухоль в безвредный жир
Туризм
Тирольская долина Эцталь: от Ганнибала до Джеймса Бонда
Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса
Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны
Нижний Новгород обогнал Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира
Авто
Регуляторная гильотина и авто-СМП: правительство делает проще
Приложение для оформления ДТП без полиции задумали создать в РФ
Автомобилистов Москвы призвали спуститься в метро из-за метели
Движение по Волоколамскому шоссе после затопления тоннеля восстановлено
Недвижимость
Рынок недвижимости в начале 2019-го: почему могут вырасти цены
Сенатор Сергей Калашников призвал изменить всю систему ипотеки
Сроки сноса "хрущевок" в Москве и переселения жителей определят до конца года
Совфед обязал согласовывать перепланировку в многоквартирном доме
Читайте также
Свежий номер собеседник

Оформите подписку на наши издания


Фото: архив редакции
"Пути необщего пользования": к резиденции Путина на Валдае проложат железную дорогу
Герхард Шрёдер с Владимиром Путиным // фото: Global Look Press
Свадебный канцлер. Как Герхард Шрёдер стал лоббистом российских компаний
Фото: Global Look Press
Война жучков. Кто и как вмешивается в частную жизнь россиян
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Пир во время санкций. Как отпразднуют Новый год ведомства и госкорпорации
Анастасия Вертинская // фото: Вадим Тараканов
"Теперь моя любимая роль – бабушка четверых внуков". Семейный фотоальбом Анастасии Вертинской
Глеб Павловский // фото: Владимир Чистяков
Глеб Павловский:
Операция "Преемник" невозможна, будет перестройка
М. Найт Шьямалан // фото: Armando Gallo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
М. Найт Шьямалан:
Зрители не должны чувствовать, что я в чем-то сомневаюсь
Юлия Латынина // фото: Андрей Струнин / «Собеседник»
Юлия Латынина:
В Кремле у нас не Воланд и даже не Коровьев
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
Децл:
Чиновники отжимают остатки денег у населения
Кирилл Слепец // фото: ХК "Локомотив"
Призер МЧМ-2019 Кирилл Слепец:
Я патриот! А лига тут ни при чем


Максим Аверин // фото: Global Look Press
В Новый год Максим Аверин пел на барной стойке в гей-клубе Сочи
фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Галкина поймали на вранье из-за здоровья Пугачевой
Петр Толстой // фото: Global Look Press
Фабрика фейков. Как язык Толстого до педофилов довел
Евгений Петросян // фото: Global Look Press
Адвокат Петросяна объяснил откровенность Брухуновой в эфире Первого канала
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Лидия Федосеева-Шукшина умоляет друзей не ходить на ток-шоу о ней

Кадр из мультфильма "В некотором царстве..."
Как финансовой грамотности населения страны помешали русские сказки
Рэпер Тимати // Фото: Global Look Press
На чужих ошибках. Кого и чему учат в российских рэп-школах
Фото: Global Look Press
Как я получил мячом по голове от самого Фернандеса
Фото: Global Look Press
Российский Дед Мороз: Я отказался от пенсионного удостоверения
Фото: Shutterstock
Как помощь шаманов вошла в моду у представителей российской власти