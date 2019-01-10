11% российских бизнесменов согласились дать взятку в 2018 году

Треть представителей российского бизнеса призналась, что у них вымогали взятки в 2018 году.

Соответствующую статистику показало исследование проекта «Опоры России» «Бизнес-Успех» и Zaim.com, сообщают в четверг, 10 января, «Известия». Согласно результатам исследования, более 33% представителей малого и среднего бизнеса столкнулись с вымогательством взяток. 22% из них признались, что отказались давать деньги. Заплатить решили 11% бизнесменов.

Издание уточняет, что средний размер взятки в 2018 году составил 609 тысяч рублей. За первые девять месяцев 2018 года количество взяток выросло на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

46% предпринимателей считают, что чиновники создают преграды для бизнеса. 37% считают, что власти никак не влияют на развитие компании. В том, что чиновники помогают российскому бизнесу, уверены 17% опрошенных.