ЦБ лишил лицензии Регионфинансбанк из-за "теневого" обмена валюты

В пятницу, 17 ноября, Центральный банк отозвал лицензию у московского Регионфинансбанка.

В пресс-релизе, размещенном на сайте ЦБ, сказано, что Регионфинансбанк лишился лицензии из-за «теневых» валютно-обменных операций, которые не отображались в бухгалтерском учете и отчетности.

Кроме того, регулятор зафиксировал в деятельности банка нарушения требований законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Регионфинансбанк занимал 480-е место в банковской системе РФ, он не входил в систему страхования вкладов.