Проблемы самозанятых в России: "не умеют, не хотят или боятся"

Самозанятых хотят «вывести из тени», но проблема не сводится к получению одного документа, пусть и за 10 тысяч.

Как сообщает «Коммерсантъ», уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил на рассмотрение правительства схему, с помощью которой можно «вывести из тени» самозанятых — людей, которые работают сами за себя и зачастую сейчас ничего не платят государству. Титов предлагает предоставлять таким людям статус индивидуального предпринимателя без права найма. Они будут освобождены от необходимости представлять отчетность в налоговые органы, но обязаны оплатить патент за право заниматься предпринимательством — это будет стоить 10 тысяч рублей в год.

— Ситуация с самозанятыми лежит вне поля критики, потому что заявлено несколько сотен самозанятых, а на самом деле их более 20 миллионов человек, — комментирует Алексей Каневский, руководитель комитета по экономике московского отделения «Опоры России». — Это говорит о том, что система «выведения их из тени» не работает. И дело не в пресловутых 10 тысячах рублей за патент, а в том что, предприниматели не умеют, не хотят или боятся администрировать свою деятельность. Я имею в виду взаимодействие в первую очередь с налоговыми органами.

На сегодня, по словам Каневского, существуют только три-четыре вида деятельности, по которым можно не отчитываться перед налоговиками. Если этот перечень будет расширен, то будет сделан «эффективный шаг» в сторону легализации самозанятых, считает эксперт, и в плюсе окажется не только государство, которое получит с предпринимателей-«одиночек» хоть какие-то деньги, но и сами предприниматели:

— Когда люди находятся в легитимном поле, они получают возможность кредитоваться, разворачивать свой бизнес, получать льготы. Человек в рамках правового поля чувствует себя и морально более комфортно, что немаловажно, — говорит представитель «Опоры России».