Евгений Ясин: Почему банки не инвестируют, а кредитуют население

Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин – о росте просроченной задолженности населения банкам.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) сообщило, что за последние полгода просроченная задолженность по кредитам населения в России выросла с 1,33 трлн до 1,43 трлн руб., то есть на 7%. При этом 7,2 млн человек (15% всех заемщиков в стране) задерживают платежи больше чем на 3 месяца. А средняя сумма кредита – 199 тыс. руб. Больше всего должников в Карачаево-Черкесии, Тыве, Кабардино-Балкарии, Бурятии и Хакасии (в этих регионах доля плохих долгов – 20–25%). Меньше всего задолжали жители Республики Алтай, Чечни и Севастополя.

Удивительная статистика, которая достаточно красочно иллюстрирует положение экономики. Самые бедные регионы – самые большие должники. Люди берут небольшие кредиты, что демонстрирует нехватку средств на жизнь.

Чечня имеет большие дотации, поэтому доля должников там низкая. В Севастополе понятно почему мало заемщиков – там пока еще есть проблемы с банками. А что касается Республики Алтай, тут, честно говоря, непонятно.

В любом случае эти данные надо изучать.

На что еще хотел бы обратить внимание. Почему банки с таким трудом инвестируют в экономику и с такой легкостью дают кредиты населению – несмотря на сложное время, не всегда достаточные гарантии возврата и проводящуюся чистку банковской системы? Вопрос требует детального изучения. Но отмечу, что сумма 1,43 трлн руб. долга мне представляется не столь уж большой для банковского сообщества – их активы намного серьезнее.

Другое дело, что в нашей экономике наблюдается некоторое улучшение в 2017-м (по сравнению с 2015-м и 2016-м). Не очень доверяю мнению, что это устойчивая тенденция, но все же пока это так. Возможно, в этом причина, что банки стали брать курс на население?

За время кризиса банки понесли потери. Сейчас вот фактически было национализировано «Открытие» (75% перешло в руки государства в лице ЦБ). Перед этим была громкая история с банком «Югра».

Прибавьте сюда печальное положение банков, которые имеют длительные кредитные отношения с бизнес-компаниями, многие из которых не могут сейчас отдавать долги. То есть банковская система демонстрирует неустойчивое положение, которое в свою очередь является следствием неустойчивого положения компаний. Это серьезная ситуация. И я не знаю, во что она вырисуется. Если начнут кредитовать экономику, просто допечатывая деньги, можно будет поставить крест на политике снижения инфляции.