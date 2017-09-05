Деньги
15:51, 05 Сентября 2017 Версия для печати

Вопрос дня. Стало меньше бедных – или стало стыдно быть бедным?

29% из двух тысяч опрошенных считают свой уровень материального положения низким
29% из двух тысяч опрошенных считают свой уровень материального положения низким
Фото: Global Look Press

Россияне внезапно разбогатели. По крайней мере, в этом уверяют опросы общественного мнения. Как нам это удалось?

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел мониторинг благосостояния граждан РФ на основе данных Росстата. И результат исследование дало поистине чудесный: в этом году число россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности. То есть сейчас 29% из двух тысяч опрошенных считают свой уровень материального положения низким. А в 2015-м и 2016 годах как «плохое или очень плохое» его оценивали 33% респондентов.

— Это вопрос не изучения социального состояния общества, а прикладной социологии, — раскрыл природу данного чуда депутат Госдумы (СР), член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин. — Все зависит от того, как ставится вопрос. Мало кто захочет признаваться в том, что он нищий. Все стараются отнести себя к средней категории, при этом оглядываясь на окружающих: вот я получаю 15 тысяч, а Петрович 13 — значит, я не так уж и плохо живу. Чтобы не чувствовать неловкость за то, что при этом приходится экономить на всем, что на тебе куча кредитов и так далее.

Как пояснил наш собеседник, подобные результаты опросов — не подлинное состояние общества, а его ощущения. И сами опросы относятся скорее к области психологии, чем социологии. Например, сравнение с прошлым сильно стирается: никто не будет вспоминать, что 10 лет назад он зарабатывал 600 евро, а не 300, как сейчас. То есть это не что иное, как манипуляция общественным мнением.

читайте также:«Точного определения, что такое нищета, не существует. Официальные структуры считают только бедность...»
Где в России кончается бедность и начинается нищета
Sobesednik.ru попытался выяснить, где же проходит пресловутая черта бедности в российском обществе »

читайте также:В среднем по стране человека считают бедным, если средний уровень доходов на одного члена его семьи ниже 15506 руб
Где проходит черта бедности по мнению россиян и правительства
Россияне рассказали, где, по их мнению, начинается бедность. От прожиточного минимума оказалось далековато »

Гужева Надежда

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Loading...

Новое на сайте

Вопрос дня. Стало меньше бедных – или стало стыдно быть бедным?
15:51, 05 Сентября 2017
Россияне внезапно разбогатели. По крайней мере, в этом уверяют опросы общественного мнения. Как нам это удалось?
»
Почему Путин согласился на миротворцев ООН на Донбассе
15:15, 05 Сентября 2017
Политолог Вадим Карасёв рассказал Sobesednik.ru, почему Путин согласился отправить миротворцев ООН на Донбасс
»
Кому могут продать ЦСКА? Три возможных кандидатуры
15:04, 05 Сентября 2017
Насколько вероятна в обозримой перспективе продажа футбольного клуба ЦСКА и кому именно, выяснял Sobesednik.ru
»