Вопрос дня. Стало меньше бедных – или стало стыдно быть бедным?

Россияне внезапно разбогатели. По крайней мере, в этом уверяют опросы общественного мнения. Как нам это удалось?

Институт социального анализа и прогнозирования РАНХиГС провел мониторинг благосостояния граждан РФ на основе данных Росстата. И результат исследование дало поистине чудесный: в этом году число россиян, считающих себя бедными, уменьшилось и вернулось к уровню пятилетней давности. То есть сейчас 29% из двух тысяч опрошенных считают свой уровень материального положения низким. А в 2015-м и 2016 годах как «плохое или очень плохое» его оценивали 33% респондентов.

— Это вопрос не изучения социального состояния общества, а прикладной социологии, — раскрыл природу данного чуда депутат Госдумы (СР), член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин. — Все зависит от того, как ставится вопрос. Мало кто захочет признаваться в том, что он нищий. Все стараются отнести себя к средней категории, при этом оглядываясь на окружающих: вот я получаю 15 тысяч, а Петрович 13 — значит, я не так уж и плохо живу. Чтобы не чувствовать неловкость за то, что при этом приходится экономить на всем, что на тебе куча кредитов и так далее.

Как пояснил наш собеседник, подобные результаты опросов — не подлинное состояние общества, а его ощущения. И сами опросы относятся скорее к области психологии, чем социологии. Например, сравнение с прошлым сильно стирается: никто не будет вспоминать, что 10 лет назад он зарабатывал 600 евро, а не 300, как сейчас. То есть это не что иное, как манипуляция общественным мнением.