Ипотека под 1%: где в России уже сейчас и когда по всей стране

Сейчас ставки по ипотеке колеблются на уровне 8-10%, но через 10 лет они могут упасть до 3-4% годовых

В Ненецком округе заработает программа, которая предусматривает ставку ипотеки 1%. Дождемся ли такого по всей России?

Сейчас такой жилищный кредит можно получить в других странах, но не в России. Ставка будет субсидироваться окружным бюджетом, то есть по сути за кредит почти полностью заплатит округ.

Выдаваться ипотека будет максимально на 15 лет. При этом стоимость квадратного метра на вторичном рынке не должна превышать 65 тысяч рублей, а на первичном — 75 тысяч рублей. Некоторые даже разволновались: не приведут ли дешевые ипотечные кредиты к тому, что недвижимость в регионе стремительно подешевеет.

В последняя время ставки по ипотеке падают, последнее понижение было в конце лета, когда Сбербанк, один из лидеров ипотечного кредитования, за которым тянутся другие банки, опустил ипотечные ставки. Но реально ли это — 1% годовых — и для других регионов?

— Думаю, что нет, — говорит Сергей Григорян, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков. — Это абсолютно эсклюзивное предложение, и связано оно, вероятно, тем, в что регионе создают дополнительный стимул, чтобы люди в него приезжали, а не покидали его.

По словам эксперта, сейчас ставки по ипотеке колеблются на уровне 8-10%, но через 10 лет они могут упасть до 3-4% годовых. Впору задаться вопросом, не упадут ли ставки быстрее, если уезжать начнут не только из Ненецкого округа...