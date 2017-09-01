Россия собирается отсудить у структуры ЮКОСа 1,3 млн фунтов

В пятницу, 1 сентября, Россия подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании со структуры ЮКОСа 1,3 млн фунтов.

Об иске РИА «Новости» сообщил глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков. Россия намерены взыскать с компании Financial PerformanceHoldings B.V. (FPH), аффилированной с бывшей нефтяной компанией ЮКОС, 1,3 миллиона фунтов в качестве издержек.

Кондаков напомнил, что ранее FPH подала в суд на Россию из-за нарушения положений Договора к Энергетической хартии, но после отозвала свой иск. Арбитражный суд удовлетворил просьбу об отзыве иска, но обязал компанию выплатить российской стороне все издержки, связанные с процессом.

«Компания проигнорировала предписание арбитража и оставила без ответа неоднократные напоминания российской стороны о необходимости исполнения вынесенного решения. В результате российская сторона обратилась в лондонский суд с ходатайством о принудительном взыскании издержек (с учетом процентов они составляют порядка 1,3 миллиона фунтов) и раскрытии информации об активах FPH по всему миру», — объяснил Кондаков.