Приумножить и не прогореть: пять советов для осторожного вкладчика

На рынке сегодня – обилие предложений, куда вложить средства. Как разобраться неискушенному вкладчику?

Советы дает финансовый консультант консалтинговой группы «Личный капитал» Роман Бобров:

1. Раздвиньте горизонты

– Новые инструменты на финансовом рынке появляются крайне редко, да они и не нужны. Вместо того чтобы изобретать велосипед, нужно его просто брать и ехать.

Инструменты для инвестиции – это акции, облигации, товарные активы, инструменты денежного рынка. А способы – как именно вы размещаете деньги: через брокерский, индивидуальный инвестиционный счет (ИИС – сравнительно новый для России способ инвестировать сбережения), страховые компании, банки и т.д.

Выбор способа зависит в первую очередь от горизонта вашего инвестирования. Если это месяц, три, год – единственным правильным вариантом будет депозит. Доходность тут безусловно низкая и не побьет инфляцию, но зато она гарантирована. Выходить же на фондовый рынок, когда у вас маленький горизонт, категорически не рекомендую.

2. В два раза больше, чем на депозите

– Если вы готовы разместить средства хотя бы на три года, советую присмотреться к ИИС. Не старайтесь заработать космические проценты (это рискованно). Надежнее всего использовать в пакете ИИС облигации федерального займа – они более доходные и не менее надежны, чем застрахованные вклады. Однако за счет этого вы прибавите 2–3% к тем, что обещаны по депозитам. Скажем, по вкладу в Сбербанке вы получите 5–6%, а по той же облигации Сбербанка – 7–9%, используя ИИС.

Второй плюс ИИС – возможность получить налоговые вычеты (13% от вложенной суммы). В итоге ваша доходность окажется на уровне 9–11%. Согласитесь, неплохая альтернатива депозиту.

Еще выше получится доход, если использовать не государственные ценные бумаги, а корпоративные: скажем, «Газпрома», «Мегафона», МТС, «Аэрофлота», других крупных российских компаний.

Только покупать облигации нужно со сроком погашения в 3 года. Через это время вы получите тот номинал, по которому покупали ценные бумаги (т.е. те средства, что вложили), а в процессе погашения будете ежегодно получать купонный доход и еще налоговые вычеты. В итоге гарантированная доходность вполне может оказаться 12–13%. Главное, чтобы вы продержали облигации три года.

3. Рисковать не боитесь?

– Если у вас долгосрочные планы (накопить на квартиру, образование ребенку, крупную покупку) и вы хотели бы получить доход еще выше, нужно идти на некоторый оправданный риск и выходить на фондовый рынок. Речь идет об инвестировании в акции или, что даже лучше, о покупке фондов акций.

Но акции принципиально отличаются от облигаций тем, что доходность по ним не гарантирована. При этом в долгосрочной перспективе она все-таки заведомо выше. Так, если купить акции и держать их минимум 5 лет, доход окажется выше, чем по облигациям.

Надо только помнить, что тут действует жесткий принцип: чем выше доходность, тем выше риск, который вы на себя берете. Не бывает высокой доходности при низком риске. Если где-то дают 20%, значит, с этим что-то нечисто.

4. ETF лучше ПИФа

– Можно, конечно, использовать ПИФы. Про них сегодня знают все. Но они сейчас не столь интересны: средние административные комиссии в год составляют около 4%.

Лучше использовать фонды ETF (торгуемый на бирже фонд). Это относительно новый для России продукт, но на Московской бирже уже существует 12 ETF. У них средние издержки менее 1% в год (в 4 раза ниже, чем у ПИФов), а диверсификация, ликвидность и прозрачность гораздо выше.

Но покупать EТF на один год не стоит. Горизонт должен быть не менее 5 лет. При таком сроке даже если фондовый рынок чуть упадет и стоимость ценной бумаги чуть понизится, то за 5 лет она может не только вернуться, но и дать хороший доход.

И ИИС, и ETF вполне доступны любому россиянину. К примеру, ИИС можно открыть через Сбербанк (с оговоркой, что издержки тут будут самыми дорогими по сравнению с конкурентами). Мы обычно рекомендуем открывать ИИС через классических брокеров (ФИНАМ, «Открытие», «Атон» и т.д.) или через крупные банки (ВТБ, Альфа-банк, Промсвязьбанк).

5. Народные ОФЗ и депозиты

– У недавно выпущенных в продажу народных облигаций много нюансов, которые делают их не особенно выгодными (комиссионная нагрузка, спреды при продаже и т.д.). В общем, на них можно даже потерять.

Что касается депозитов. Мы рекомендуем держать там только свой резервный капитал – «подушку» финансовой безопасности. Скажем, вы тратите в месяц 30 тысяч. Значит, на депозите у вас должно лежать не меньше 90 тыс. руб. (три месячных потребности), а еще лучше – 180 тыс. руб. И основной момент: деньги эти должны лежать в банках топ-10 – системообразующих, с госучастием.