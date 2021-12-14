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Эксперт рассказал, когда подешевеют автомобили

Машины постепенно из средства передвижения снова превращаются в роскошь

Фото: АГН "Москва"

- За 2021 год производители автомобилей подняли цены на 15-20%, - привел данные «Собеседнику» эксперт автомобильного рынка Олег Мосеев. - Цена сделки для конечного клиента выросла еще больше, потому что из-за дефицита машины не продаются без допоборудования. На вторичном рынке тоже произошел рост цен вслед за новыми машинами. Итого машины подорожали примерно на 20 процентов.

В следующем году такого роста не ожидается, и далее цена реальной сделки будет сокращаться по мере решения проблем с поставками. Правда, быстро это не произойдет — проблема с комплектующими будет еще достаточно долго сохраняться. Главным сдерживающим фактором, считает эксперт, будет неготовность людей переплачивать за машины.

- Разрыв между ростом цены и ростом доходов той части населения, которая покупает новые машины, стал уже критическим, и люди просто отказываются от покупки новой машины, - продолжает Олег Мосеев. - Поэтому есть подозрение, что где-то к концу первого квартала мы достигнем равновесия по спросу и предложению, и тогда наценки, которые есть из-за того, что покупателей сейчас больше, чем машин, будут резко снижаться.

Но надеяться на падение цен до допандемийного уровня эксперт не советует.

- Еще будет присутствовать дефицит автомобилей, - объясняет Олег Мосеев. - В итоге цена реальной сделки для потребителей в следующем году должна снизиться процентов на 10.

Рубрика: Авто

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