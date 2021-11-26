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Сегодня, в 19:10

Поездки лучше отложить до 20:30: в Москве пробки достигли 10 баллов, в Питере – 9 баллов

В Москве личному авто предлагают предпочесть общественный транспорт или отложить поездку до 20:30

Фото: АГН «Москва»

«Яндекс.пробки» традиционно диагностируют двум столицам предновогодние пробки. Сегодня они достигли максимума в Москве – 10 баллов, а в Питере – 9 баллов.

В Москве и ближайшем Подмосковье всего наблюдается 163 ограничения на передвижение. В Твиттер некоторые пользователи отмечают, что опаздывают по своим делам уже более чем на час.

Еще пять дней назад столичный Центр организации дорожного движения призывал при возможности пользоваться метро и наземным транспортом, движущимся по выделенной полосе, а не личным авто. В противном случае поездку лучше отложить примерно до 20:30.

ЦОДД прогнозирует, что пик пробок продлится до 29 декабря.

Теги: #Новый год

Рубрика: Авто

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