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С 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной. Даже в центре

Это не коснется парковок со шлагбаумами

Фото: АГН "Москва"

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на время новогодних праздников оплата за парковку в городе взиматься не будет. Речь идет о днях с 31 декабря по 8 января. 9 января уже будут действовать обычные тарифы на воскресенье.

«В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов, призвав водителей парковаться по всем правилам, чтобы не создавать заторов и не провоцировать ДТП.

При этом отмечается, что парковки со шлагбаумами по-прежнему будут работать за деньги — для них ничего не меняется.

Теги: #Москва, #Новый год

Рубрика: Авто

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