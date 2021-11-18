С 31 декабря по 8 января парковка в Москве будет бесплатной. Даже в центре

Департамент транспорта Москвы сообщил, что на время новогодних праздников оплата за парковку в городе взиматься не будет. Речь идет о днях с 31 декабря по 8 января. 9 января уже будут действовать обычные тарифы на воскресенье.

«В праздничные дни – с 31 декабря по 8 января – все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города», — заявил глава ведомства Максим Ликсутов, призвав водителей парковаться по всем правилам, чтобы не создавать заторов и не провоцировать ДТП.

При этом отмечается, что парковки со шлагбаумами по-прежнему будут работать за деньги — для них ничего не меняется.