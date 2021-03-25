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Автодилеры в Беларуси сообщили о запрете продавать новые машины россиянам

Россияне переключились на белорусский рынок, чтобы сэкономить на покупке новых авто

Фото: Global Look Press

Белорусские автодилеры рассказали о фактическом запрете продавать гражданам РФ новые автомобили. Об этом пишет Autonews.ru.

Как сообщают дилеры популярных белорусских марок авто, на местных складах есть достаточное количество востребованных моделей, которые продают без наценок по рекомендованным производителями ценам, которые часто оказываются даже ниже российских, но продавать гражданам России новый автомобиль не советуют. 

Продавцы ссылаются на договоренности с российскими дилерами, согласно которым россиянам продавать машины вообще нельзя. Как заявляют некоторые дилеры, они могут продать авто, оформив его на родственников или супругов с гражданством Беларуси.

По словам специализирующегося на ввозе и вывозе машин из Беларуси эксперта Руслана Кривоноса, прямого запрета дилеры на продажу машин россиянам не получают, но импортер делать это настоятельно не рекомендует. 

«До недавнего времени белорусские дилеры спокойно продавали автомобили россиянам, но теперь с точки зрения политики импортера дилеры стараются сохранять регион реализации товаров. То есть не перебивать спрос в России, продавая машины из Белоруссии россиянам», – сказал он. 

Теги: #авто, #Беларусь

Рубрика: Авто

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